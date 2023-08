Élections fédérales – Les Vert’libéraux vaudois affichent leur amour pour les PME Les écologistes de droite visent le maintien de leurs deux sièges, mais sans apparentement pour cette fois. Jérôme Cachin

La conseillère nationale Céline Weber est la tête d’affiche des Vert’libéraux vaudois.

Au moment de lancer leur campagne pour les élections fédérales, à Moudon, les Vert’libéraux vaudois sont partageurs: ils mettent sur un piédestal deux PME vaudoises actives dans la transition énergétique. Freesuns, installée à Colombier-sur-Morges, est connue pour ses tuiles solaires, adaptables à toutes les formes de toit et plus esthétiques que les panneaux.

Pittet Artisans a mis au point un système de projection de béton de terre à haute vitesse. Le principe consiste à transformer la terre excavée en béton. Après analyse par la Haute École d’ingénieurs de Vevey, le béton est utilisé pour la construction sur place, ce qui limite drastiquement les transports. À Ursy, non loin de Moudon, le parti invite les médias à écouter les responsables enthousiastes de cette petite entreprise. Elle veut devenir grande: elle annonce son association imminente avec deux acteurs importants de la construction.

Pas d’apparentement

Les Vert’libéraux, eux, ne sont associés à aucun acteur de la politique, important ou pas, pour les élections fédérales 2023. «Il est plus que vraisemblable que nous n’aurons pas d’apparentement», précise la présidente Claire Richard. Les discussions avec Le Centre et les autres formations qui lui sont apparentées n’ont rien donné. Avec le Parti pirate, qui était apparenté aux Vert’libéraux en 2019, non plus. Les Pirates ont viré de bord: leur liste sera apparentée avec le camp rose-rouge-vert.

«Les solutions ne viendront pas par l’aide de l’État, mais de nos PME, qui disposent d’une capacité d’innovation incroyable grâce à nos hautes écoles.» Céline Weber, conseillère nationale Vert’libérale

Si les Vert’libéraux vantent des PME, ce n’est pas parce qu’ils sont devenus des marchands forains. C’est pour asséner un message. Céline Weber, conseillère nationale et candidate au Conseil des États, est la tête d’affiche de la campagne: «Les solutions ne viendront pas par l’aide de l’État, mais de nos PME, qui disposent d’une capacité d’innovation incroyable grâce à nos hautes écoles», assure-t-elle. Excellence de la formation, y compris l’apprentissage, ainsi que lutte contre la paperasserie et la bureaucratie sont les objectifs qu’elle décline. L’autre conseiller national, François Pointet, était absent de Moudon, retenu par une autre obligation.

Santé préventive

Plusieurs candidats au Conseil national (mais pas tous car ils sont 57 sur trois listes) ont énuméré d’autres thèmes phares, à commencer par la revendication d’«investissements massifs» dans la santé préventive par Virginie Cavalli. Les Vert’lib’ réclament aussi un congé parental de vingt-quatre semaines, l’imposition individuelle, le développement des transports publics ou encore des normes fédérales pour la valorisation des déchets.

