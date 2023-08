Élections fédérales – Trois districts sont absents de la liste du PS vaudois pour le National Le deuxième parti du canton n’a pas de candidature issue des régions du Gros-de-Vaud, de Lavaux-Oron et de Nyon pour la Chambre du peuple sur sa liste principale. Sylvain Muller Raphaël Ebinger

Parts d’hommes et de femmes, âges moyens ou métiers. Les données des 384 Vaudoises et Vaudois briguant un siège au Conseil national cet automne ont été compilées, triées et reclassées par nos collègues pour réaliser plusieurs cartes interactives que nous avons récemment mises en ligne.

Cet important travail révèle des disparités passées inaperçues au premier regard, notamment en matière de couleur politique des districts. Trois se démarquent ainsi particulièrement: Aigle à gauche, Nyon au centre et le Gros-de-Vaud à droite (lire encadré). Mais il ressort également qu’aucun candidat ne figure sur la liste principale du Parti socialiste dans trois des dix districts: Nyon et le Gros-de-Vaud à nouveau, plus Lavaux-Oron. Des absences à peine contrebalancées par les candidatures de Jeunes socialistes dans le Gros-de-Vaud (1) et dans le district de Lavaux-Oron (2).

Les trois districts les plus marqués Le plus à gauche: Aigle Avec 6 candidatures sur 13 (46,2%), la gauche présente proportionnellement le plus de candidatures dans le district d’Aigle. Le faible nombre de personnes visant le Conseil national explique ce phénomène dans une région qui n’est pas la plus à gauche du canton. À l’inverse, les 42,3% de candidatures issues des partis de gauche dans le district de Lausanne sont plus significatives, puisqu’ils représentent 41 noms sur 96 au total. Le plus au centre: Nyon Les partis du centre se taillent la part du lion dans le district de Nyon. Leurs listes comptabilisent 21 des 35 candidatures de la région (60%), dont sept Vert’libéraux, quatre du Centre, quatre Pirates, quatre Libres et une de l’alliance du Centre–PEV. Ensemble lors des cantonales, ces formations avaient obtenu moins de 20% des suffrages. La forte proportion du centre s’explique par la présence de fortes personnalités dans la région, comme la conseillère nationale sortante Céline Weber, le président du Grand Conseil Laurent Miéville et les anciens députés Mario-Charles Pertusio, Gérald Cretegny et Serge Melly. Le plus à droite: Gros-de-Vaud Avec 50% des candidatures au National issues d’un parti de droite (12 sur 24), le district du centre du canton fait honneur à ses deux conseillers nationaux sortants: l’UDC Michaël Buffat et le PLR Alexandre Berthoud. L’UDC locale fait particulièrement fort avec 8 candidats répartis sur trois listes. Face au bloc de droite, les partis centristes présentent huit personnes (trois Vert’libéraux répartis sur deux listes, trois personnes sous la dénomination La Terre au Centre, un Centre, une alliance du Centre-PEV). Le bloc de gauche fait donc pâle figure avec seulement un Vert, un Jeune vert et un Jeune socialiste.

«Notre processus de désignation des candidats, avec leur élection par le Congrès, est très démocratique. Mais il ne prend pas en compte les enjeux politiques et ne prévoit aucun mécanisme de répartition des candidats dans le canton», constate Robert Tye, président de la section Gros-de-Vaud du PS et candidat malheureux lors du dernier Congrès. Résultat, sur les 19 candidatures socialistes, dix représentent l’agglomération lausannoise. «On se focalise de plus en plus sur nos acquis: les villes. Mais ça ne marche pas puisqu’on a perdu des sièges dans cinq districts lors des dernières élections cantonales», soupire un élu socialiste des campagnes, sous couvert de l’anonymat.

«L’absence de candidat nous dérange, car c’est compliqué de mobiliser les troupes pour mener la campagne.» Marc Morel, président de la Régionale socialiste du district de Nyon

Dans le district de Nyon, où il n’y a même pas une candidature chez les Jeunes, le président régional Marc Morel regrette cette absence: «Cela nous dérange, car c’est compliqué de mobiliser les troupes pour mener la campagne.» Une doléance entendue par le président du PS Vaud Romain Pilloud: «La revendication de garantir un candidat par district a déjà été discutée il y a quelques années et nous la rediscuterons probablement. À l’époque, elle avait été refusée, car nous veillions déjà à un équilibre hommes/femmes. La multiplication des paramètres menacerait le processus démocratique du Congrès, qui choisit, au final, les candidates et candidats.»

Handicap

Reste que le vote régional a son importance dans les élections. Sans représentant dans trois districts, les socialistes partent avec un handicap, toutefois difficile à mesurer. Pour aider les troupes sur le terrain, notamment dans les régions sans candidats, le parti va sortir sa pièce maîtresse: «La présence de Pierre-Yves Maillard et du parti de manière générale dans ces régions sera plus marquée», précise Romain Pilloud.

Cette situation n’inquiète toutefois pas un camarade observateur attentif de la politique vaudoise, l’ancien conseiller national socialiste Jean Christophe Schwaab: «Bien sûr qu’il serait mieux de couvrir l’ensemble du canton. Mais la force d’une liste, c’est d’abord celle du réseau des candidats et de leurs engagements, qui ne se font d’ailleurs pas toujours à proximité de leur domicile. En plus, les gens déménagent beaucoup désormais et être enregistré dans une commune de l’agglomération lausannoise n’empêche pas d’avoir vécu ailleurs auparavant et de connaître d’autres réalités.»

Celui qui est actuellement municipal à Bourg-en-Lavaux cite en exemple le cas de l’ancienne présidente cantonale, Jessica Jaccoud, désormais domiciliée dans le district de Morges, mais gardant un fort réseau dans le district de Nyon. Un district où le Parti socialiste connaît de grandes difficultés…

Dans les trois districts sans candidats sur la liste socialiste, il manquerait donc des personnalités sortant du lot et disponibles. La région nyonnaise a, par exemple, justement perdu sa cheffe de file, Jessica Jaccoud. Alexandre Démétriadès est, quant à lui, devenu municipal à Nyon, fonction à laquelle il accorde désormais sa priorité. Enfin, dans les villes de Gland et de Rolle, le PS traverse une mauvaise passe. Dans la première, le parti à la rose n’a pas réussi à conserver son siège à la Municipalité, alors qu’à Rolle, toutes les figures ont quitté la scène en quelques mois. «Il manque des têtes qui dépassent, constate Marc Morel. Nous travaillons là-dessus pour que dans cinq ans, nous puissions présenter des candidats qui auront suffisamment de visibilité pour être choisis par le Congrès.»

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

