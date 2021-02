La campagne électorale valaisanne bat son plein. Le 7 mars, le Conseil d’État sera renouvelé et comme souvent en remontant le Rhône, ça ne manque pas de piquant. Les enjeux sont assez clairs: le PDC tient à garder sa majorité de trois sièges alors que son poids s’effrite élection après élection, l’UDC veut revenir au gouvernement quatre ans après l’éjection d’Oskar Freysinger, le PLR Frédéric Favre veut y rester et Mathias Reynard veut rentrer de Berne pour sauver le siège socialiste.

Le poids électoral des uns et des autres voudrait que chaque minoritaire ait droit à un siège mais la réalité est plus complexe. Ajoutez à cela des considérations linguistiques entre le haut et le bas du canton et tout y est pour avoir droit à une campagne explosive malgré le Covid.

«Lapsus volontaire diront les uns, communication calculée diront les autres.»

Mais à défaut des bistrots ou des festivals de fanfare, c’est dans les médias qu’il faut chercher les petites perles. Dans une interview filmée par le quotidien haut-valaisan «Walliser Bote», Christophe Darbellay estime que sa plus importante priorité est de faire élire les trois candidats PDC et il commence sa liste par… le PLR Frédéric Favre. Lapsus volontaire diront les uns, communication calculée diront les autres. À moins qu’il ne se soit trompé de chiffre et voulait parler des quatre PDC, diront les langues les plus pendues.

Dans tous les cas, c’est révélateur d’une droite qui serre les rangs et d’une alliance qui ne dit pas son nom. En plus de se focaliser sur les calculs électoraux plutôt que sur des priorités de fond pour le canton (soyons idéalistes), on semble assister à des emplettes pour verrouiller un gouvernement bourgeois.

Dans leurs interviews au «Nouvelliste», les candidats de droite disent ainsi le plaisir qu’ils auraient à siéger ensemble, se renvoient des politesses. Réputé centriste, le conseiller d’État PDC Roberto Schmidt va jusqu’à dire que la présence socialiste au gouvernement était une forme d’anomalie. Selon lui, la sortante Esther Waeber-Kalbermatten a été élue parce qu’elle est haut-valaisanne et non parce qu’elle est socialiste ou femme. Cela ne l’empêche pas de souhaiter l’élection de l’UDC Franz Ruppen, actuel conseiller national. De là à dire qu’il sera élu parce que c’est un UDC et pas un haut-valaisan ni même un homme, il y a un pas qu’on n’oserait franchir.

Sujets sensibles évités

On l’aura compris, la partie d’échecs est en marche et c’est de bonne guerre. Pendant ce temps, on évite d’évoquer, par exemple, la campagne catastrophique pour les Jeux olympiques de 2026, les affaires de pollution et de constructions illicites (sinon pour critiquer les médias qui les révèlent) ou même le triste bilan qui fait du Valais une des régions d’Europe où l’incidence de décès du Covid a été la plus élevée.

On pourrait aussi parler du soutien de ce Conseil d’État à une initiative populaire cantonale - qui n’aura aucun effet - pour se débarrasser plus facilement du loup, du lynx et de l’ours. À moins que la cible, ce soit le re(y)nard?