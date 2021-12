Musique électronique – Electron retrouve le Palladium pour danser jusqu’au bout de la nuit Les mesures sanitaires le permettent encore: une foule de clubbers devrait achever en beauté le festival genevois, vendredi 3 et samedi 4 décembre. Fabrice Gottraux

Agoria, de son vrai nom Sébastien Devaud, musicien électronique français. DR

Au défi du Covid, la culture est devenue acrobatique. Suite des figures imposées par la pandémie, Electron achève son édition 2021 avec deux grosses soirées dansantes, vendredi et samedi au Palladium et dans l’Usine voisine.

Dans des temps qu’on ne connaît plus, le festival s’organisait sur plusieurs semaines concentrées en avril. Cette année, le programme a été étalé sur trois saisons. Après une expo au printemps, des concerts en été puis une première soirée festive, le rendez-vous genevois des cultures électroniques lance à la veille de l’hiver son dernier acte de l’année. Ceci en revenant sur un territoire qui en aura vu, jadis, des nuits dansantes…

Club éphémère

Jusqu’en 2017, en effet, la rue de la Coulouvrenière constituait le cœur d’Electron, avec ses stands de bonbons, ses kebabs et débits de boissons. Et les salles attenantes, Palladium, Usine. Pourtant, il n’est pas question, disent les organisateurs, de refaire ce qui appartient au passé.

Plus question de boucler la rue pour s’installer en plein air. Mais de trouver un lieu propre au festival, désireux de se fixer après deux éditions à courir parmi les clubs du canton. «Nous avions le projet, reporté en raison de la pandémie, de construire une salle éphémère sur la plaine de Plainpalais», rappelle la directrice d’Electron, Emmanuelle Dorsaz. Ce Treffpunkt remis à des jours meilleurs, voyons comment faire avec le Palladium, rebaptisé Electron Club.

«Le festival va passer entre les gouttes.» Emmanuelle Dorsaz, directrice du festival Electron

Le programme est excellent. Première partie de soirée vendredi, chez PTR, au rez de l’Usine: La Jungle, Zombie Zombie, Naked in English Class, pour un allumage electro rock fort en gueule. Puis le Palladium, jusqu’à 7 heures du matin. Le vendredi tout en techno mastoc, voire extrême, ainsi Paula Temple, Anna, Vril, Oktet et Giselh côté genevois. Le samedi, lui, s’annonce franchement planant, house sinon pop, avec cette référence majeure de la scène hexagonale, Agoria, dans ses pas Recondite, Konstantin Sibold, Maayan Nidam, et les locaux Garance et DiSoul. Le plus qui nous donne envie d’aller y voir? Une scène à 360 degrés, les artistes sur des tréteaux disposés au centre du Palladium.

Quant à savoir s’il y aura foule, Emmanuelle Dorsaz reste confiante. «Le public regarde au jour le jour, mais les clubs sont pleins.» Comme d’autres structures genevoises, la manifestation a bénéficié d’une aide étatique à la transformation, ici pour supporter la réorganisation complète du calendrier. Palladium, avec le système sonore disposé aux quatre coins.

