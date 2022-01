Nouvelle production lyrique – «Elektra», une merveilleuse malédiction au Grand Théâtre L’œuvre tragique de Richard Strauss refait surface à Genève dans une production attendue. Rencontre avec son metteur en scène, l’Allemand Ulrich Rasche. Rocco Zacheo

Figure stimulante et très en vue dans le théâtre allemand, Ulrich Rasche fait ses débuts dans le monde de l’opéra en signant «Elektra» au Grand Théâtre. DR

Sur les planchers du Grand Théâtre, on ne voit qu’elle, intimidante et sinistre. La grande machine qui dominera la nouvelle production de la maison lyrique trône sans partage. Sa cage cylindrique, avec ses rampes hélicoïdales, annonce l’univers oppressant dans lequel son concepteur entend plonger «Elektra», pièce de Richard Strauss calquée sur la tragédie de Sophocle. L’Allemand Ulrich Rasche est coutumier de ces grandes structures. Ses travaux dans les salles de théâtre allemandes font souvent appel à ces structures brutales et inquiétantes pour symboliser la condition humaine. Pour sa première expérience dans le monde de l’opéra, le metteur en scène déploie un procédé analogue, dans une nouvelle production qui promet d’être dense et marquante. Rencontre.

Il y a quelques années, vous avez mis en scène «Elektra» dans sa version théâtrale. Qu’est-ce que cette plongée dans le monde lyrique change dans votre façon d’aborder l’œuvre? Je me suis rendu compte dans le cas précis qu’il y a passablement d’avantages à basculer du théâtre à l’opéra. La pièce d’Hugo von Hofmannsthal est assez datée, en particulier dans sa langue, ce qui rend complexe le travail d’actualisation lorsqu’on la monte sur une scène. Avec sa version lyrique, en revanche, on est porté par la musique intemporelle de Richard Strauss. Ses partitions traduisent jusqu’à nous les thèmes de la tragédie grecque, ses grandes thématiques, comme la mort ou la vengeance. J’ai l’impression, du coup, que le compositeur m’aide à mettre en scène ces différents thèmes.

Il y a cependant les contraintes que posent les acteurs d’une production lyrique: la fosse, le chef, les voix… Avez-vous trouvé rapidement des réponses à ces nouvelles conditions? Dans mes productions théâtrales, qui sont souvent assez imposantes, il y a toujours eu une part réservée à la musique, intégrant le travail d’un compositeur. Dans chacune d’elles, on trouve au fond une idée que je développe ici, avec «Elektra», à savoir la nécessité de marcher, l’obligation faite aux acteurs d’avancer. Ce qui change aujourd’hui pour moi par rapport à mes expériences dans le théâtre, c’est que je me confronte à des chanteurs soumis à une importante contrainte physique, imposée par le chant. Ce que je leur demande de faire double donc l’effort à fournir par rapport aux simples comédiens. C’est un véritable défi auquel il a fallu répondre dans des temps de répétitions restreints.

L’élément de décor conçu par Ulrich Rasche, une machine circulaire qui enferme dans leurs destins les personnages de l’opéra de Strauss. CAROLE PARODI

Ressentez-vous une peur particulière par rapport à cette première expérience dans l’opéra? J’ai mis en scène récemment à Stuttgart une «Passion selon saint Jean» de Bach, dont la représentation a été repoussée à l’été pour des raisons sanitaires. J’ai donc une petite expérience dans le domaine vocal mais aussi dans les grosses productions. Cela me donne un certain calme. Je suis préparé et je peux compter sur une très bonne équipe à mes côtés. Je me confronte à cette aventure avec beaucoup de respect mais également avec enthousiasme.

Pourquoi ne vous être décidé à vous lancer que maintenant? Au vu des thématiques que j’aborde au théâtre et au vu aussi de la manière assez monumentale de les traiter, plusieurs personnes autour de moi m’ont conseillé par le passé de faire le pas vers l’art lyrique. Je crois qu’il a fallu que la bonne pièce, la bonne matière dramaturgique, se présente à moi. La musique de Richard Strauss offre des espaces de réflexion et des idées de travail foisonnantes.

«Lorsqu’on observe la montée du racisme, du populisme de droite, le retour des guerres et de la torture, on se dit que la tragédie de Sophocle garde toute son actualité.» Ulrich Rasche

Comment mettez-vous en scène le thème de la vengeance, qui traverse le destin d’Elektra et la lignée des Atrides? La malédiction des Atrides, faite de meurtres et de vengeances, semble former une spirale sans fin. Mais il serait réducteur de considérer cela comme relevant uniquement du fait de dieux faisant subir cette malédiction aux humains. Elektra est une figure active dans cet épisode du cycle, elle est certes victime d’un fatum, mais elle joue aussi un rôle. De manière visuelle, je traduis cette condition en plaçant les personnages dans une machine, en les coinçant dans un dispositif qui ne cesse de tourner sur lui-même. Tous sont victimes de ce mouvement, mais tous l’alimentent en même temps. Les trois femmes de la pièce sont puissantes et belles, on peut se demander alors pourquoi elles ne parviennent pas à arrêter ce cycle mortifère, ce mouvement tragique. C’est là, dans cette impossibilité, que se niche à mon sens la tragédie de cette pièce.

L’élément de décor conçu par Ulrich Rasche, une machine circulaire qui enferme dans leurs destins les personnages de l’opéra de Strauss. CAROLE PARODI

De quelle manière tout cela résonne-t-il avec notre monde contemporain? Lorsqu’on voit comment l’histoire se répète sans cesse, lorsqu’on observe la montée du racisme, du populisme de droite, le retour des guerres et de la torture, on se dit que la tragédie de Sophocle garde toute son actualité. Nous n’étions plus censés tomber dans certaines horreurs après 1945, mais nous y retournons.

Vous concevez aussi les décors, qui sont de véritables personnages dans vos productions. Pourquoi cette nécessité? La machinerie dans la pièce fait trop partie de ce que je veux transmettre pour que j’en confie la conception à des tiers. Je travaille souvent avec ce genre de dispositifs qui représentent la brutalité de ce monde. J’éprouve aussi un grand plaisir à concevoir ces univers, cela vient sans doute de mes années d’études en histoire de l’art.

De manière générale, que retenez-vous de cette première expérience dans l’opéra? Une nouvelle manière de travailler, que j’ai développée avec les chanteurs. J’ai été impressionné aussi par la force d’ensemble de l’Orchestre de la Suisse romande. Je trouve qu’il a un impact phénoménal sur la pièce. J’ai dit au chef Jonathan Nott que j’aurais aimé voir tous ces pupitres sur scène. Enfin, j’ai été confronté à la masse impressionnante de personnes qui contribuent à rendre possible ce spectacle. Elles aussi devraient être sur scène.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.