C’est vous qui le dites 05 août - Élevage, consommation, chiens en liberté, vaccination

Élevage

Des chiffres et des bêtes

À propos de l’article intitulé «Les Bachmann sont fiers de «Pauline», laitière record» («24 heures» du 15 juillet 2021).

Brave Pauline. À son insu, la voilà championne, battant un record dont seuls certains humains peuvent se vanter. Brave Pauline, laitière record: une vie à produire plus de 200’000 kg de lait.

Brave Pauline, onze veaux, dont neuf ont sans doute été destinés à l’engraissement ou directement à l’abattoir, et dont deux ont déjà repris le flambeau dans la plus pure tradition de l’industrie laitière. Brave Pauline, malgré ses bientôt dix-huit ans de loyaux services, «on essaie encore de la faire porter». Chanceuse Pauline, dont l’éleveur sentimental ne l’enverra pas à la boucherie, même si elle ne «produit» plus.