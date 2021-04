Essertines-sur-Yverdon – Élèves et administration communale sous le même toit La Commune et l’association scolaire régionale ont voté près de 10 millions de crédit pour un bâtiment multifonction. Sylvain Muller

Prévu au bord de la route cantonale Yverdon-Échallens, le nouveau bâtiment accueillera neuf salles de classe et les locaux de l’administration communale. Commune d’Essertines-sur-Yverdon

Ce sera une des toutes dernières réalisations de Vision2020, ce document stratégique qui se donnait sept ans pour complètement revoir et rationaliser l’organisation scolaire de 27 communes du centre du canton. Lundi et mardi soir, le Conseil communal d’Essertines-sur-Yverdon et le conseil intercommunal de l’Association scolaire de la région d’Échallens ASIRE ont successivement validé leur part de financement d’un nouveau bâtiment multifonction dont le prix frôlera la barre des 10 millions de francs (respectivement 4,25 et 5,47 millions de francs).

Comme cela avait déjà été le cas à Étagnières ou à Villars-le-Terroir, la commune du nord-ouest du district du Gros-de-Vaud a en effet profité d’un projet de construction scolaire de l’ASIRE pour y intégrer des équipements dont elle avait besoin. En plus de neuf classes, la nouvelle construction offrira ainsi de nouveaux locaux à l’administration communale et mettra à la disposition de la population un abri de protection civile de 400 places pouvant être utilisé comme parking le reste du temps.

Panneaux photovoltaïques

Même si le bâtiment ne bénéficiera pas du label Minergie, un effort tout particulier a été mis sur son efficacité énergétique avec la présence de pompes à chaleur et de sondes géothermiques. Ses toits seront également équipés de près de 1000 m2 de panneaux photovoltaïques. De quoi couvrir une large part des besoins en électricité du bâtiment, mais aussi d’approvisionner la grande salle voisine et l’épicerie qui s’y trouve.

La mise en service du bâtiment bénéficiera aux élèves du village, ainsi qu’à ceux de Vuarrens. Il entraînera par ricochet la fermeture des classes de Fey, les élèves de ce dernier village étant déplacés à Pailly.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.