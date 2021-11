Basketball – Elfic a été vaillant face à Bourges Combatives, les Fribourgeoises ont limité la casse, jeudi soir, contre Bourges (59-82) en EuroCup. Elles joueront leur qualification directe contre Tenerife. Jérémy Santallo

Marielle Giroud lors d’un lancer franc jeudi. FIBA EuroCup

Soirée de gala à Fribourg jeudi puisque Elfic ne recevait ni plus ni moins que le mastodonte du basket français féminin, Bourges, pour le compte de la cinquième journée de l’EuroCup, la deuxième Coupe d’Europe. Si l’issue de la rencontre ne laissait guère la place au doute avant le coup d’envoi, à Saint-Léonard, on se demandait si les joueuses de Romain Gaspoz allaient tout de même faire mieux qu’au match aller, lors duquel elles avaient tenu dix minutes avant de sombrer dans les grandes largeurs (102-49).

Cela a très mal commencé puisque au moment du premier temps mort du coach fribourgeois, ses ouailles étaient déjà menées 5-19… Romain Gaspoz a alors commandé une défense de zone «2-3» et Nancy Fora et compagnie ont réussi à stopper l’hémorragie. Le hic, avec la défense de zone, c’est qu’il est beaucoup plus difficile de sécuriser le rebond. Et les grandes joueuses de Bourges en ont grandement profité - 14-4 au rebond, dont 6 offensifs après un quart-temps - pour conserver un bon matelas d’avance (19-28).

Giroud, encore et toujours

À nouveau en grandes difficultés lorsqu’elles sont repassées en défense individuelle, les Fribourgeoises ont encaissé un 9-0 au début du deuxième quart-temps. Avec 16 points en 14 minutes au terme de la première mi-temps, Elin Eldebrink n’avait pas raté un tir (6/6). Mais au moment de rejoindre les vestiaires, elle partageait le statut de meilleure marqueuse de la rencontre avec une certaine Marielle Giroud. Car comme lors du match aller en France, la capitaine d’Elfic a été la seule à véritablement surnager – avec Nancy Fora.

Mené 32-51 à la mi-temps, Fribourg n’a pas sombré lors des vingt dernières minutes, concédant de peu les deux autres quart-temps (15-18 et 12-13), même s’il faut écrire que l’entraîneur de Bourges, Olivier Lafargue, a passablement ouvert son banc. Elfic tentera d’accrocher la deuxième place de son groupe G d’EuroCup, jeudi, toujours à Saint-Léonard, face à Tenerife – les deux formations ont 7 points. Les deux premières équipes des douze poules de quatre se qualifient pour la suite de la compétition, ainsi que les huit meilleures «3es».

Elfic Fribourg – Tango Bourges 59-82 Afficher plus Elfic Fribourg: Kroselj (5), Fora (12), Devos (4), Giroud (18), Fogg (5); Zali (4), Jacquot (9), Sollberger, Dihigo-Bravo (2), Stoianov. Entraîneur: Romain Gaspoz. Tango Bourges: Eldebrink (22), Mann (10), Miyem (7), Rupert (8), Michel, Astier (5), Guapo (9), Hampton (15), Godin, Yacoubou (6). Entraîneur: Olivier Lafargue.

