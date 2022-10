Basketball – Elfic bat Nyon et gagne sa cinquième SuperCup d’affilée Une fois de plus, les joueuses d’Elfic Fribourg ont remporté la SuperCup: leur cinquième d’affilée. Elles se sont imposées (64-58) devant des Nyonnaises vaillantes, samedi à Fribourg. Rebecca Garcia Fribourg

La joueuse nyonnaises Melissa Leet a eu fort à faire face à une Courtney Range (à dr.) intenable, samedi à Fribourg. keystone-sda.ch

Et de cinq! Elfic Fribourg s’est octroyé une nouvelle SuperCup - sa cinquième de suite - en l’emportant face à Nyon Basket samedi à la halle St-Léonard. Après avoir pratiquement tout gagné ces deux dernières années, Elfic Fribourg n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. L’équipe qui évoluait à domicile a très bien démarré la partie - bien plus que les Nyonnaises. Si elles menaient de 17 points après un quart-temps seulement, elles ont eu de belles frayeurs lors de la fin de partie totalement folle. Elfic a relâché la pression dans les dernières minutes de jeu, jusqu’à voir avance fondre comme neige au soleil. Il a fallu se concentrer, plus que jamais, car les assauts nyonnais ne s’arrêtaient pas.

Courtney Range en très grande forme

Tout s’est joué en début de partie. Plus précises dans la raquette, meilleures sur les rebonds, les joueuses d’Elfic ont su éprouver la patience de leurs adversaires. Même quand l’équipe entraînée par Hakim Salem défendait consciencieusement, Fribourg attendait l’ouverture lui permettant de creuser l’écart. Et si les Nyonnaises parvenaient à empêcher les assauts, elles réalisaient des fautes dans le processus. De quoi lâcher quelques paniers encore.

Les Fribourgeoises étaient privées de Marielle Giroud, blessée à la main. Elles pouvaient toutefois compter sur une Courtney Range en très grande forme. Elle a inscrit 24 points à elle seule, donnant un avantage certain à son équipe qui était favorite. Elle aura finalement été davantage bousculée qu’espéré dans cette rencontre, surtout quand les Nyonnaises ont commencé à inscrire leurs paniers à trois points. Mais comme en finale de play-off la saison dernière, c’est Fribourg qui gagne le titre face à Nyon.



Elfic Fribourg - Nyon Basket Féminin 64-58 (45-24) Afficher plus Score des quart-temps: 26-9, 19-15, 12-13, 7-21. Fribourg, St-Léonard. 1313 spectateurs. Arbitres: MM. Carr, Stupar, Milenkovic. Elfic Fribourg: Fora 14, Jacquot 8, Nikitinaité 12, Reynolds 4, Range 24; Stoianov 0, Takyi 2. Coach: Romain Gaspoz. Nyon Basket Féminin: Franchina 6, Hooks 13, Margot 11, Ruga 7, Leet 8; Ntemo Da Silva 2, Haas 3, Blanchard 6, Vilolo Dos Santos 2., Dufour 0. Coach: Hakim Salem. Notes: Elfic Fribourg sans Marielle Giroud ni Césaria Ambrosio (blessées). Nyon Basket Féminin au complet.



