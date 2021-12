Basketball – Elfic Fribourg devra être immense en Ukraine Les Fribourgeoises ont été battues par le club ukrainien de Prometey (82-96) lors des 16es de finale aller de l’EuroCup. Match retour le 22 décembre. Jérémy Santallo

Nancy Fora a marqué 13 points mais à 5/15 au tir jeudi soir. FIBA BASKETBALL

Elfic va devoir sortir une toute grande performance le 22 décembre prochain pour espérer disputer les 8es de finale de l’EuroCup, la deuxième compétition européenne. Les joueuses de Romain Gaspoz se sont inclinées lors du match aller à Saint-Léonard face à la formation ukrainienne de Prometey (82-96).

Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour les partenaires de Marielle Giroud. Dans le sillage de leur capitaine (18 points, 8 rebonds et 4 assists à la pause), les Fribourgeoises, adroites à longue distance mais avec trop de ballons perdus (10 après vingt minutes), ont maîtrisé la première mi-temps (52-42).

Et puis les gâchettes ukrainiennes sont entrées en action. En dedans avant de rejoindre les vestiaires, Ariel Atkins (21 points au final), Joyner Holmes (22) et Tetiana Yurkevichus (22) ont fait exploser la défense locale à coups de tirs primés au cœur du 4e quart-temps et ont passé un fatal 15-0 aux Fribourgeoises!

Privé de son ailière Laure Devos, Elfic a pu compter sur l’adresse de sa meneuse Aleksandra Kroselj (23 points), l’abattage d’Abigail Fogg (11 points 9 rebonds) et la belle prestation de Marielle Giroud (26 points 12 rebonds mais aussi 7 balles perdues). D’ailleurs, Fribourg en a égaré 26 en tout. Rédhibitoire à ce niveau.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.