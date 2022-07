«Ducobu président!» – Elie Semoun aime les bonnets d’âne Renouant avec le cancre préféré des Français, l’acteur décroche son brevet de réalisateur à la deuxième tentative. Entretien. Cécile Lecoultre

Elie Semoun met en scène son deuxième «Ducobu» et s’avoue plutôt heureux du résultat. GETTY IMAGES/LAURENT VITEUR

Elie Semoun reste cet éternel Zébulon à la voix perchée, crooner de charme en costard noir, moitié du duo Elie et Dieudonné divorcé pour le meilleur et surtout le pire dans les années 90, humoriste névrosé qui d’ailleurs fera de prétendus adieux avec une tournée qui passe à l’automne à Lausanne… Pour la cinquième fois, le comédien prête sa tête à claques à l’instit grincheux de «Ducobu» et se pique même de signer la réalisation.