Élection au Conseil fédéral – Elisabeth Baume-Schneider est aussi (un peu) une Lausannoise Élue ce mercredi matin, la nouvelle conseillère fédérale siège au conseil de fondation de l’HETSL, dont elle a été la directrice durant quatre ans. Lise Bourgeois

Dans sa ferme rénovée des Breuleux, Elisabeth Baume-Schneider s’était prêtée à l’exercice du portrait au moment de son accession à la présidence du conseil de fondation de la Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL), en janvier 2021. PATRICK MARTIN/ARCHIVES24HEURES

Comme on est un peu cocardier à «24 heures», on n’hésite pas à rappeler que la nouvelle conseillère fédérale jurassienne, Elisabeth Baume-Schneider a ses entrées dans le canton de Vaud. Assistante sociale à l’origine, la socialiste a dirigé la Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) de 2015 à 2019, avant de prendre la présidence de son conseil de fondation, dès janvier 2021.