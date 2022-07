Discours de politique générale – Elisabeth Borne sort indemne du chaudron de l’Assemblée La première ministre a passé un baptême du feu mouvementé devant l’Assemblée. Mais elle a tenu bon et ne craint pas la motion de censure lancée contre elle. Alain Rebetez - Paris

Calme, déterminée, le regard fixé devant elle, la première ministre Elisabeth Borne devant l’Assemblée nationale lors de son long discours de politique générale. BERTRAND GUAY/AFP

S’il vous est déjà arrivé de suivre les débats de l’Assemblée nationale sur internet ou à la télévision, ne vous y fiez pas. Dans la salle, l’ambiance n’a rien à voir. C’est un chaudron bouillonnant et féroce, où à chaque instant les invectives, les cris, les plaisanteries fusent pour déstabiliser l’orateur et où les applaudissements de ses partisans, en réponse, tentent régulièrement de venir le raffermir. Comparée au placide et très policé parlement suisse, l’Assemblée nationale est une arène, au sens romain du terme: un lieu de combat.