Politique en France – Elisabeth Borne, une première ministre en sursis L’une estime nécessaire de temporiser, l’autre continue de vouloir aller vite. La première ministre et le président ne parviennent plus à dissimuler leurs divergences. Alain Rebetez - Paris

Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse des cent jours, mercredi dernier. Un ton mécanique, presque désabusé, comme si elle-même n’était qu’à moitié convaincue. AFP/Bertrand GUAY

Il y a des semaines où en quelques petites touches, le tableau politique semble soudainement transformé. On savait Elisabeth Borne affaiblie depuis l’usage du 49.3 dans la réforme des retraites, on se doutait qu’entre elle et le président il n’y avait jamais eu de connivence particulière. Mais là, ce sont soudain des petits mots, des divergences assumées qui laissent apparaître de véritables tensions.