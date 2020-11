La reine d’Angleterre fascine encore – Élisabeth II règne en cheffe d’«entreprise» À 94 ans, Élisabeth II est la souveraine qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni. Elle fascine et intrigue depuis son couronnement en 1953. Malgorzata Steciak

Inflexible, Élisabeth II est la garante de la royauté britannique depuis 1953. AFP

Le destin de la reine ne cesse de passionner. Alors que la quatrième saison de la série événement «The Crown» vient de débarquer sur Netflix et que la RTS s’apprête à diffuser «Les derniers combats d’Élisabeth II» – qui retrace les dix dernières années du règne de la souveraine («Histoire vivante», dimanche 13 décembre) –, un nouveau documentaire, «Being the Queen», signé Tom Jennings, essaie de porter un regard neuf sur la biographie d’Élisabeth II.

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur s’intéresse à la cour britannique, puisqu’en 2017 il avait réalisé un documentaire intitulé «Diana: In Her Own Words» (disponible sur Netflix). Cette fois, il cherche à savoir en quoi la vie privée d’Élisabeth II se distingue de son image officielle et comment, depuis son couronnement, elle a réussi à concilier en plus les rôles d’épouse, de mère et de grand-mère.