Il était écrit dans l’Histoire que la première femme élue au Conseil fédéral serait issue du Parti radical. En effet, quelques années avant l’élection de Mme Kopp, la brillante économiste et conseillère nationale socialiste Lilian Uchtenhagen avait été écartée de tout espoir d’élection lors de ce qui est devenu «la nuit des longs couteaux». On a souligné que des élus socialistes ont, assurément, prêté la main à ce coup de Jarnac de la droite.

«Sa chute et notre désespoir n’en furent que plus amers.»

Le féminisme n’était pas, dans les années 1980, un étendard porté en garant d’égalité et de progrès. On doutait de la compétence féminine pour assumer une haute fonction. Par solidarité, lors de la présentation d’une femme radicale au poste de conseillère fédérale, des élues de tous bords ont placé des espoirs immenses en la candidate et l’ont soutenue par leur vote. Sa chute et notre désespoir n’en furent que plus amers.

En tant que membre de la Commission des affaires juridiques et de celle de l’aménagement du territoire, que j’ai présidée, j’ai eu le privilège de côtoyer et d’apprécier les qualités de Mme Kopp: sa connaissance des dossiers, sa sensibilité pour la cause environnementale et celle des réfugiés, le statut des femmes, objets qui nous ont rapprochées.

La révélation du coup de fil de la ministre de Justice et Police à son mari a été une bombe dans un ciel sans nuages. En effet, elle l’incitait à démissionner de Shakarchi Trading, une entreprise soupçonnée d’être impliquée dans une affaire de blanchiment.

Elisabeth Kopp quittant le Palais fédéral, le 13 janvier 1989, aux côtés de Jean-Pascal Delamuraz. Keystone

Il faut souligner que ce sont les déclarations qui suivront plutôt que le coup de fil à son mari qui ont été fatals à la conseillère fédérale. En effet, lors de la Commission d’enquête qualifiée d’«explosive», Mme Kopp a nié tout conflit d’intérêts avec l’enquête dont faisait l’objet la société Shakarchi qu’avait dirigée son mari. «Ce n’est pas le téléphone qui a causé sa chute mais ses mensonges ultérieurs et l’incitation faite à ses proches collaboratrices de nier la vérité», soulignait Moritz Leuenberger, président de cette CEP avant d’être élu au Conseil fédéral.

Plus personne ne se souvient apparemment de ces péripéties et de cette CEP qui a également mis en lumière l’affaire dite des fiches. C’est ainsi que Mme Kopp, lâchée par son parti, a pris congé de ses collègues au bas de

l’escalier du Palais fédéral, accompagnée par Jean-Pascal Delamuraz, lui faisant un petit signe de la main. Cette image, pour les femmes qui l’ont soutenue, restera, hélas, à jamais gravée dans la mémoire.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.