Elise Chabbey ne s’est fait rejoindre qu’à 3 kilomètres de l’arrivée. KEYSTONE

Elise Chabbey a réalisé un incroyable festival solitaire ce samedi à Weinfelden, à l’occasion de la première étape du Tour de Suisse féminin, longue de 56 km. Partie dès la première montée, la Genevoise de 30 ans a fait quasi toute la course en tête, et ne s’est fait rejoindre par le peloton qu’à 3 kilomètres du but.

La victoire est finalement allée à la Hongroise de 21 ans Blanka Vas, qui a fêté son premier succès sur le World Tour et qui endosse évidemment le maillot jaune de leader.

Mais la grande dame de la journée aura bien été Elise Chabbey, partie dès la première ascension. Elle a franchi les trois côtes en tête tout au long de l’étape, ce qui lui a valu de s’être fait remettre le maillot de la montagne au terme de l’étape. Chabbey, qui a compté jusqu’à 1’10’’ d’avance, a faibli dans les derniers 15 kilomètres, se faisant rejoindre à 3 km de l’arrivée. La Bernoise Marlen Russer a fini à la huitième place, dans le même temps que la gagnante, alors qu’Elise Chabbey a franchi la ligne en 22e position, avec un retard de 10 secondes.

La deuxième étape, demain, sera un contre-la-montre de 25 kilomètres entre Saint-Gall et Abtwil.

