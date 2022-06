Jubilé royal à Morges – Elizabeth II trône à la Maison du dessin de presse L’espace culturel expose près de 150 dessins qui revisitent avec le sourire les 70 ans de règne du monarque britannique. Une figure qui ne peut laisser indifférent. Maxime Schwarb

Le dessin d’Alex qui, qui n’en finit plus d’attribuer des coups de chapeau à une reine présentée de plus en plus sympathique au fil des années pendant que son fils attend son heure, sans doute en vain. DR

Alors que tout le Royaume-Uni a célébré le jubilé de platine (70 ans) de la reine Elizabeth II, la Maison du dessin de presse – à Morges – dédie sa nouvelle exposition au monarque. «Nous essayons d’avoir un sujet un peu plus léger pour la période estivale, surtout après l’expo sur les dessins polémiques. Quand on a vu qu’Elizabeth II allait célébrer ce règne avec faste, on s’est dit que c’était l’idée parfaite», confie Stéphanie Reinhard, directrice du musée morgien.

150 dessins

Jusqu’au 19 septembre, quelque 150 dessins sont mis en valeur dans un décor tout en couleur qui se veut être une petite version de Buckingham. Le visiteur trouvera bien sûr des dessins en provenance du Royaume-Uni, mais les Suisses ne sont pas en reste non plus.

La reine vue par Aislin, depuis Montréal. DR

«Le plus représenté est Peter Schrank, qui a travaillé longtemps pour la «Basler Zeitung» depuis l’Angleterre. Après quelques années, il a commencé à oser plus la caricature. N’étant pas de naissance britannique, il a peut-être plus de recul pour critiquer la position royale. Burki a aussi été dur, notamment pendant le décès de Diana», raconte Stéphanie Reinhard.

«Maintenant qu’on la célèbre, on revoit des dessins plus bienveillants sur la reine.» Stéphanie Reinhard, directrice de la Maison du dessin de presse.

Au-delà des 70 ans de règne, c’est également tout un pan de l’histoire britannique que l’on parcourt. De Winston Churchill au Brexit en passant bien sûr par les différentes périodes de crise traversées par la maison Windsor. «Au départ, il y a eu du respect, ensuite tous les scandales comme Diana où ça a été difficile pour elle. D’ailleurs à ce moment-là, on l’efface un peu des dessins. Et maintenant qu’on la célèbre, on revoit des dessins plus bienveillants.»

Inusable longévité

En cette année 2022, on peut dire que la couronne britannique ne peut pas passer inaperçue. En effet, en plus du jubilé fêté au début du mois, la cinquième saison de la très populaire série «The Crown» – qui relate le règne d’Elizabeth II – sortira en novembre.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.