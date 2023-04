Portrait de Rocio Restrepo – Elle a fait de son exil une force Venue de Colombie il y a 24 ans, elle a créé l’association Découvrir, qui aide les étrangers qualifiés à trouver du travail en Suisse. Marie Maurisse

Lausanne, le jeudi 30 mars 2023. Rocio Restrepo, Colombienne et résidente suisse depuis 1999, a rencontré de nombreuses femmes étrangères au café de Grancy, à Lausanne, afin de comprendre leur parcours professionnel. Ces échanges lui ont inspiré la création de l’association Découvrir en 2007. (Marie-Lou Dumauthioz/24heures) 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

«Aujourd’hui, je crois que toutes les épreuves que j’ai traversées ont eu lieu pour me permettre d’être ici, et de faire ce que je fais.» À 61 ans, Rocio Restrepo se montre philosophe. De jolies créoles aux oreilles, elle déroule son histoire à toute vitesse, ponctuant ses anecdotes par des éclats de rire. Elle est la fondatrice de l’association Découvrir, qui aide depuis 2007 des centaines de femmes étrangères qualifiées, chaque année, à faire reconnaître leurs diplômes en Suisse et à trouver du travail.