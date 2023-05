Portrait de Marine Gasser – Elle a le plaisir d’inviter tout Lausanne à sa table L’ancienne soignante est arrivée à la tête du programme gourmand de la capitale vaudoise. David Moginier - Texte Odile Meylan - Photo

Lausanne, le16 mai 2023. Marine Gasser, directrice de Lausanne à Table, aux Escaliers du Marché. (C/Odile Meylan) 24 heures/Odile Meylan



Si, le week-end de Pentecôte, une cinquantaine de stands régalera les amateurs sur la place de la Riponne, au son de quelques concerts, c’est à cause d’elle et de son équipe. Si, ces jours, des passionnés parcourent le doux chemin de croix des boulangeries lausannoises pour juger leurs salées au sucre, c’est à cause d’eux aussi. Ce sont aussi eux les responsables des partages de fromages, de la grande broche au bord du lac, des Tables éphémères dans des lieux insolites de la ville… bref, de 47 événements festifs tout au long de l’année.