Portrait de Nadia Kilani – Elle a mis en mots le vertige des jeunes médecins Médecin en cardiologie au CHUV et jeune maman, la Lausannoise de 34 ans publie un premier roman saisissant sur le monde hospitalier. Lucas Vuilleumier

Nadia Kilani, médecin au CHUV, est l’auteure de «Le premier patient». 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

Difficile d’habiter plus près de son lieu de travail. Nadia Kilani, jeune médecin, vit carrément aux portes du CHUV. Mais quand elle nous reçoit dans son appartement, ce n’est pas à son métier qu’on pense: de son entrée à son séjour, d’où la vue sur la ville est impressionnante, c’est son fils qui est partout, rappelant sa présence à coups de jouets colorés et de biberons rutilants. Le petit Gabriel, né en 2022, n’est pas avec sa mère aujourd’hui: deux jours par semaine, il est respectivement gardé par ses grands-parents maternels et paternels. «Nous avons beaucoup de chance», relève Nadia Kilani.