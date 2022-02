Le Genevois de 25 ans devant ses quatre avocats. Les témoins sont unanimes pour décrire un homme «jaloux et contrôlant».

Le Genevois de 25 ans devant ses quatre avocats. Les témoins sont unanimes pour décrire un homme «jaloux et contrôlant».

«Si je vois sa tête, je l’explose.» Quand la juge a fait diffuser le message vocal, les cris et les menaces sont entrés au tribunal. Avant ces mots hurlés dans un téléphone au point de saturer la sono, l’auteur de cet enregistrement avait donné une autre image de lui sur le banc des accusés. Calme, posé, voire lisse.

Apprêté pour son procès – coiffé, rasé, costume et chemise blanche – il conteste tout. Était-il jaloux, possessif et violent avec sa compagne? «C’est faux.» A-t-il planté un couteau dans son cœur la nuit du 18 décembre 2019, dans l’appartement du couple à Chêne-Bourg? «Les faits qu’on me reproche sont graves. Je n’ai rien à voir là-dedans.»