Portrait de Céline Brocard – Elle apprend aux parents à assumer leur rôle Cette Yverdonnoise a passé huit ans comme mère au foyer. Passionnée par la pédagogie, elle guide désormais des familles en quête de solutions. Marie Maurisse

Céline Brocard publie son troisième livre, sur la façon de poser des limites aux enfants. Jean-Paul Guinnard

Des cheveux bruns, longs et lissés. Un chemisier parfaitement repassé, la voix douce, et posée. À observer Céline Brocard, on l’imagine mal perdre son calme face à une horde d’enfants surexcités. Et pourtant, nul n’est parfait, surtout en matière de parentalité. «Ce qui me tend au plus haut point, c’est quand tout le monde traîne alors qu’on est en retard, dit-elle. Dans ce cas, je peux perdre mes nerfs.»