Portrait d’Angélique Perruchoud – Elle donne du sens au «e» final de mousquetaire La nouvelle membre de la troupe à pied des Milices vaudoises s’est épanouie dans le monde militaire et de la sécurité. Sylvain Muller

Angélique Perruchoud, au centre de la gendarmerie vaudoise au Mont-sur-Lausanne, avec d’autres membres des mousquetaires des Milices vaudoises. PATRICK MARTIN/24HEURES

«Je sais que ce que je vais dire est incompréhensible pour beaucoup de monde, mais le premier jour de mon école de recrues, à 19 ans, j’ai eu l’impression d’enfin trouver ma place.» Autant dire que vingt-huit ans plus tard, et après toute une carrière – encore en cours – dans le monde de la sécurité, intégrer le contingent des mousquetaires des Milices vaudoises n’a posé aucun problème à Angélique Perruchoud. «En plus, l’accueil a été incroyablement chaleureux et bienveillant. J’avais déjà vécu beaucoup de bons moments de camaraderie, mais les milices, c’est encore un cran au-dessus.»