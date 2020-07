Conseil en sexualité – «Elle est brisée par mon manque de désir» Souvent, être moins désirée, c’est se sentir moins aimée. Dès lors, c’est au couple de s’investir dans une démarche au long cours. Laurence Dispaux

Dessin d’illustration Lavipo

«Étant dans mon couple celui qui a moins de désir – et ce depuis toujours – je me rends compte seulement depuis peu à quel point ma femme en souffre. Elle dit que nous vivons comme des colocataires, qu’elle a renoncé ( je ne pense pas que ce soit vraiment sincère) et qu’elle se sent si moche qu’elle ne supporterait plus que je la touche. Tout ça me donne encore moins envie. J’en suis touché et très triste.»