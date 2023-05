Mystérieuse voyageuse – «Elle est là», avec les iris, à Vullierens La sculpture monumentale imaginée par Catherine Gfeller pour l’édition 2021 de Môtiers-art en plein air a rejoint la collection du châtelain. Récit d’une épopée. Florence Millioud

«La Gardienne du temps», une nouvelle venue pour le parc de sculptures du château de Vullierens dont la collection se densifie chaque année. CHÂTEAU DE VULLIERENS

Rouge amour de la tête aux pieds et aussi élancée qu’un mystère sans fin, on l’avait quittée, dressée dans sa grotte, exotique madone et star de l’édition 2019 de Môtiers-art en plein air, l’expo temporaire qui rallie toujours la Suisse artistique contemporaine. La voilà dans le parc de sculptures du château des iris à Vullierens, entre deux noyers, telle une conteuse et couvant la nature environnante en «Gardienne du temps» qu’elle est. On a envie de tendre l’oreille? C’est Catherine Gfeller, l’artiste franco-suisse qui lui a donné vie, qui parle pour elle.