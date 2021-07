Prix Latourette 2021 – Elle est récompensée pour la «pire dissertation» de sa vie Isabelle Saugy pensait avoir échoué à son examen écrit de maturité de français. Au final, elle livre la meilleure dissertation du canton. Rémy Brousoz

La gymnasienne Isabelle Saugy a remporté le prix Latourette de la meilleure dissertation du canton, prix dont elle ignorait l’existence. Chantal Dervey

Jeudi 1er juillet. C’est la journée des promotions au Gymnase de Burier. En cette fin de matinée, la cour de l’établissement scolaire est peuplée de costumes et de robes de cérémonie. En passe de recevoir leur diplôme, la plupart des maturistes se sont mis sur leur trente-et-un. Avec son look décontracté, pantalon et chemise beige, Isabelle Saugy détonne un peu au milieu de ce beau monde. «Les robes sont inconfortables et les talons sont une véritable torture», sourit la jeune femme de Rougemont, qui dit vouloir rester «honnête avec elle-même».

L’apparence, c’est justement le thème que cette étudiante de la filière biologie-chimie-maths renforcées a choisi de développer dans son examen écrit de français, et qui lui a valu le Prix Latourette 2021 de la meilleure dissertation du canton. Le point de départ? Une citation tirée des Faux-monnayeurs d’André Gide, œuvre étudiée en classe: «Presque tous les gens que j’ai connus sonnent faux. Valoir exactement ce qu’on paraît; ne pas chercher à paraître plus qu’on ne vaut… On veut donner le change, et l’on s’occupe tant de paraître, qu’on finit par ne plus savoir qui l’on est…»

Mauvaise impression

Comme le veut la règle, les maturistes ont eu quatre heures pour accoucher de leur réflexion. Isabelle Saugy s’y replonge avec un frisson d’horreur: «C’est un exercice que je trouve très stressant. Et cette fois, j’étais limite au niveau du temps, se remémore-t-elle. Franchement, je pensais avoir fait la pire dissertation de ma vie.»

Elle est la première surprise, donc, lorsqu’elle apprend qu’elle est l’auteure du meilleur travail vaudois de cette cuvée 2021. «Je ne connaissais même pas l’existence de ce prix», confie la jeune femme. Un tour de force salué par son professeur de français, qui lui a décerné la note maximale de 6. «Nous avons relevé une grande maturité dans son écriture», souligne Sébastien Leignel. L’enseignant dénote également une «progression dans la réflexion» et une «grande sensibilité à l’œuvre». «L’ouvrage de Gide a touché Isabelle, et cela se ressent dans son travail.»

«Les livres sont une grande partie de mon existence.» Isabelle Saugy, lauréate du prix Latourette 2021

D’autant plus que «Les Faux-Monnayeurs», publiée en 1925, n’est pas une œuvre de tout repos. Les thèmes abordés y sont nombreux. «André Gide a dit lui-même qu’il voulait tout y mettre», remarque Sébastien Leignel. Président du Prix Latourette, Éric Dewarrat le reconnaît: «C’est un livre rarement proposé aux étudiants de nos jours. Isabelle est véritablement parvenue à entrer dans le texte.»

Admiratrice d’Hercule Poirot

Les mots, un univers qu’Isabelle Saugy sillonne inlassablement. La Rodzemounaise de 19 ans se dit mordue de littérature depuis toujours. «Les livres sont une grande partie de mon existence», lâche celle qui a dévoré presque tous les ouvrages d’Agatha Christie, avec une préférence pour les aventures d’Hercule Poirot. S’il fallait n’en retenir qu’un? «Difficile à dire, mais je pencherais pour «Le Crime de l’Orient Express», qui frise la perfection.»

La Rodzemounaise de 19 ans se dit mordue de littérature depuis toujours. Chantal Dervey

Aujourd’hui, son appétit littéraire la guide vers d’autres genres, comme la science-fiction et la fantasy. Un amour du papier qui la tient éloignée des écrans. «Je suis absente des réseaux sociaux», déclare-t-elle. «Même s’il peut y avoir un côté très pratique, je n’ai pas besoin de partager ma vie avec tout le monde. Je préfère les vrais contacts.»

Quand elle n’a pas le nez dans un bouquin, cette enfant du Pays-d’Enhaut l’utilise pour respirer à fond l’air de sa région. «En hiver, je suis une inconditionnelle du ski à La Videmanette!» Un coin de pays qu’elle ne quitterait pour rien au monde. Sauf pour ses études, qu’elle poursuivra dès cet automne à l’EPFL, en sciences et ingénierie de l’environnement. «Plus tard, je me verrais bien travailler au sein du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.»

Pour l’heure, place à la cérémonie des diplômes. Isabelle Saugy rejoint ses camarades d’un pas tranquille, celui d’une jeune femme bien dans ses baskets.

