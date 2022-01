Portrait de Barbara Lax – Elle fait pousser les crèches comme des champignons Elle a fondé et dirige Little Green House, un réseau de garderies où l’on cultive les langues et des jardins potagers. Francine Brunschwig

La Rippe, le 21 janvier 2022. Portrait de Barbara Lax, fondatrice et directrice du réseau de crèches Little Green House. Chantal Dervey

Füssen, vous connaissez? Native de cette ville allemande située en Bavière, proche du célèbre château de Neuschwanstein, Barbara Lax y a passé son enfance et effectué toute sa scolarité jusqu’au bac. Elle y retourne toujours volontiers, mais la fondatrice et dynamique directrice du réseau de crèches Little Green House (Gland, Morges, Versoix, Perly, Zurich et bientôt Bulle, Belmont-Broye, plus tard Bâle) se souvient surtout s’y est très vite sentie à l’étroit, comme empêchée. «Le poids de la tradition, de la religion, de la petite ville où tout le monde se connaît. J’étais contente de partir.»