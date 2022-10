Portrait de Virginie Staehli Amblet – Elle met de la chaleur dans le monde froid des chiffres La présidente du conseil d’administration de la plus grande banque Raiffeisen du canton est aussi une maman attentionnée qui cultive sa fibre écologiste. Sylvain Muller

Virginie Staehli Amblet aime la nature, qu’elle a notamment découverte par le scoutisme. Son totem? «Panda». 24 HEURES – ODILE MEYLAN

Patronne de fiduciaire et présidente du conseil d’administration d’une banque. Donc habillée en tailleur et peu encline à la plaisanterie? Pas le moins du monde: Virginie Staehli Amblet est joviale, spontanée et souriante. «Mais ne culpabilisez pas: moi aussi j’avais une image caricaturale de ce monde avant d’en faire partie!» rigole-t-elle.