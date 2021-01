Mort de Stella Tennant – «Elle ne se sentait pas capable de continuer» Morte quelques jours avant Noël et tout juste après avoir fêté ses 50 ans, le top Stella Tennant se serait suicidé, rapporte sa famille.

Stella Tennant, lors du défilé Salvadore Ferragamo, à Milan, en 2019. AFP Aux côtés de Karl Lagerfeld, lors du défilé Chanel, en décembre 2011. AFP Lors du défilé de prêt-à-porter de la collection printemps/été 2017 de Christian Dior, en 2016 à Paris. AFP 1 / 4

Le mannequin britannique Stella Tennant, figure des podiums depuis les années 1990 décédée en décembre à l’âge de 50 ans, s’est suicidée, a indiqué sa famille.

«Stella n’allait pas bien depuis un certain temps. Ainsi, à notre plus profonde tristesse et désespoir, elle ne se sentait pas capable de continuer, malgré l’amour de ceux qui lui étaient le plus proche», a expliqué la famille dans un communiqué diffusé jeudi soir.

«C’était une belle âme, aimée par sa famille proche et ses bons amis, une femme sensible et talentueuse dont la créativité, l’intelligence et l’humour ont touché tant de gens», a-t-elle ajouté.

Une beauté «digne de la fin du siècle»

Stella Tennant est décédée le 22 décembre dernier, cinq jours après son cinquantième anniversaire. La police avait alors indiqué que sa mort n’était pas considérée comme suspecte.

Découverte en 1994 par le photographe de mode Steven Meisel, Stella Tennant a été régulièrement choisie pour les défilés de Gianni Versace, John Galliano et Alexander McQueen.

Elle a à de multiples reprises, fait la couverture de grands magazines, tels que «Vogue». Approchée par Karl Lagerfeld, elle a également signé un contrat d’un million de livres pour faire des campagnes de publicité pour Chanel. Le célèbre couturier, séduit par son look punk et androgyne, avait estimé qu’elle ne correspondait pas «au glamour des années 90»: «Elle est vraiment une beauté digne de la fin du siècle.»

Elle a fait la couverture des plus grands magazines de mode comme Vogue. Elle s’était mariée en 1999 au photographe et ostéopathe français David Lasnet. Selon plusieurs sources médiatiques, le couple s'était séparé quelques mois avant son décès. Elle laisse leurs quatre enfants, Cecily, Jasmine, Iris et Marcel, inconsolables.

AFP/szu