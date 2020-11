Politique yverdonnoise – «Elle n’est pas parachutée parce qu’elle a grandi à cinq minutes d’ici» La gauche défend sa candidate surprise aux prochaines élections communales, Brenda Tuosto, 31 ans, chargée de projet en mobilité. La droite critique une candidature «hors sol» pour la deuxième ville du canton. Erwan Le Bec

Misant une partie de sa campagne sur un plan de relance et sur «une autre façon de faire de la politique», l’alliance rose-verte défend sa candidate surprise. Romain Keller

Privés de place Pestalozzi, les politiciens yverdonnois ont visiblement lancé leur campagne sur les réseaux sociaux. Depuis l’annonce des candidats de l’alliance de gauche, les invectives fusent de toute part. Au milieu de tout ce barnum, pas mal de grabuge, déjà, autour de la candidate surprise du Parti socialiste.

Là où tout le landerneau politique attendait Natacha Ribeaud Eddahbi, présidente du Conseil respectée dans les deux camps, qui a toutefois récemment renoncé à se lancer, le Parti socialiste présente donc Brenda Tuosto, quelques années de Conseil au compteur à Grandson et bûcheuse de l’ombre pendant plusieurs années pour l’Agglomération yverdonnoise et dans les services communaux. «J’ai géré des dossiers lourds et je connais le terrain, je me sens légitime», dit celle qui s’est installée récemment à Yverdon.