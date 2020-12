Couac politique à Pully – Elle pourrait siéger mais n’a pas été prévenue Une vient-ensuite n’a pas été prévenue par son parti qu’un siège se libérait au Conseil communal. Un candidat avec 3 voix de moins a pris sa place. Marie Nicollier

Image d’illustration. Chris Blaser

Une Pulliérane candidate aux élections communales de 2016 s’est rendu compte cet été d’un couac démocratique. Candidate sous la bannière des Vert’libéraux (parti rallié à l’Alliance du Centre), elle n’avait pas été élue mais figurait en tête de la liste des viennent-ensuite. Cet été, surprise: elle apprend qu’un candidat avec 3 voix de moins a été assermenté au Conseil communal en mars 2019.

«C’est un regrettable concours de circonstances. Je n’ai pas trouvé ses coordonnées.» Nadia Privet, cheffe du groupe Alliance du Centre à l’époque

«C’est du bon sens de contacter le vient-ensuite quand un siège se libère, réagit la Pulliérane, qui souhaite garder l’anonymat. Cela m’a surpris que le groupe ne me contacte pas pour me demander si je voulais siéger et que la Commune ne contrôle pas l’assermentation.»