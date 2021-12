Vaste trafic de drogue à Lausanne – Elle veut bien aller en prison pour 10 kilos de coke, pas pour 59! Condamnée en première instance à 11 ans de prison, l’accusée comparaissait en appel mercredi dans l’espoir d’une réduction de peine. Qui pourrait aussi passer à 14 ans. Laurent Antonoff

Les kilos de cocaïne étaient livrés dans un squat des hauts de Lausanne, celui des Sauges, dans lequel la police a effectué une impressionnante descente en mai 2018. PATRICK MARTIN

«Dieu sait que je dis la vérité. Je ne suis pas innocente, je reconnais avoir livré de la drogue à Lausanne, mais uniquement quatre fois. J’ai changé.» Jeanne* est en pleurs. En ce dernier mercredi de décembre avant Noël, elle se tient chancelante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne. Condamnée en première instance en juillet dernier à 11 ans de prison pour avoir organisé quatorze livraisons de cocaïne entre Amsterdam et la capitale vaudoise, en l’espace de six mois et pour un total de 20 kilos purs, cette quinquagénaire d’origine camerounaise se présentait une nouvelle fois devant la justice vaudoise, dans l’espoir de voir sa peine diminuée. «Pas plus de 4 ans, cela serait une sanction juste», a plaidé son avocat.