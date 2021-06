Mobilité combinée – Elle veut des trains mieux adaptés aux vélos La Genevoise Delphine Klopfenstein Broggini réagit aux obligations accrues de réservation des CFF pour le transport de petites reines. Marc Moulin

Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale et présidente des Verts genevois. LUCIEN FORTUNATI

En juillet 2020, 80’000 billets journaliers pour le transport ferroviaire de bicyclettes ont été vendus en Suisse – soit une hausse de 45% par rapport à l’année précédente. La place manquant dans certains convois, les CFF ont étendu l’obligation de réserver une place pour son vélo le week-end dans tous les trains InterCity à la belle saison (du 21 mars au 31 octobre) et même en semaine sur les lignes du Gothard et du pied du Jura. Une mesure qui passe mal chez les adeptes de la petite reine et chez la Verte genevoise Delphine Klopfenstein Broggini qui vient de lancer un postulat au Conseil national où elle représente Genève.