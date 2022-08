Cyclisme – Détection de talents – Elles dénichent des pépites sur des courses virtuelles Les équipes Canyon-SRAM d’Elise Chabbey et Alpine-Deceuninck chez les hommes accueilleront les vainqueurs de la Zwift Academy Road. Ou comment devenir pro grâce à son home-trainer. Rebecca Garcia

L’équipe de la Genevoise Elise Chabbey (tout à gauche) accueillera une amatrice. AFP

Pour figurer parmi les meilleurs cyclistes, il faut impérativement deux choses: les jambes et la tête. Le physique et l’intelligence sur un vélo. L’un se travaille plus facilement que l’autre, à en voir les méthodes de détection en vigueur.