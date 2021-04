Petits bourdonnements pour la biodiversité – Elles ont adopté des abeilles sauvages Malgré un nom peu exportable, l’entreprise zurichoise Wildbiene cartonne avec ses maisons-ruches vendues avec leurs habitantes. Deux Vaudoises témoignent avec ravissement. Thérèse Courvoisier

Même les citadins achètent des maisonnettes à abeilles avec leurs occupantes. Florian Cella/24Heures

Quoi de plus hypnotisant que de suivre le travail minutieux d’une abeille passant de fleur en fleur chargée de pollen? Surtout si elle bosse pendant qu’on prend sa pause-café au soleil sur son balcon! Ici, il n’est pas question de devenir apiculteur et d’étaler son propre miel sur sa tranche de tresse le dimanche, mais bien de faire un geste pour la nature et la biodiversité.

Ce n’est pas nouveau, les abeilles sont en danger et du coup notre planète aussi. Les initiatives pour leur venir en aide se multiplient depuis quelques années, à l’image des villes de plus en plus nombreuses à laisser des plates-bandes en mode «prairie» pour encourager le butinage urbain.