Lutte contre les violences – Elles sont les enquêtrices au service des victimes L’Unité de médecine des violences, qui écoute les victimes et documente leurs lésions dans le canton de Vaud, fait figure de modèle à l’échelle nationale, voire européenne. Romaric Haddou

L’Unité de médecine des violences du CHUV est à nouveau citée en exemple, cette fois à l’échelle européenne. 24heures/Marie-Lou Dumauthioz

Ce matin-là, l’équipe de l’Unité de médecine des violences (UMV) reçoit Mathilde*, 20 ans. La jeune femme vient raconter son histoire. Pas seulement l’agression physique qui l’a conduite aux Urgences, toute son histoire. Pendant plus d’une heure, elle décrit les insultes, les menaces et les pressions qui ont précédé les coups, jusqu’à la pousser à appeler la police et à fuir le logement qu’elle partageait avec l’auteur.