Reportage – Elles vivent au camping Cinq femmes retraitées nous ont ouvert les portes de leur mobile home au camping des Joncs, du côté d’Avenches (VD). Entre solidarité féminine et décroissance, elles nous parlent de leur choix de vie atypique. Reportage. Fabienne Rosset

Comme Huguette dans son coquet mobile home entouré d’un jardinet verdoyant, de nombreuses femmes choisissent de vivre à l’année au camping une fois la retraite venue. DOUGADOS MAGALI

Au moment de nous vanter le microclimat du coin, un orage s’abat sur le toit du mobile home d’Elisabeth Sudan, qui nous reçoit autour d’un café. «D’habitude, les nuages tournent autour du camping des Joncs, ce lieu A est un pique soleil!» raconte la septuagénaire au sourire malicieux. Si, le jour de notre visite, le ciel est noir et menaçant, quelques jours auparavant c’était la canicule, et l’intérieur du mobile home avait tout d’un four.