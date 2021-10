Querelle de milliardaires – Elon Musk et Jeff Bezos jouent à qui a la plus grosse fortune Grand adepte des réseaux sociaux, le patron de Tesla n’a pas raté l’occasion pour égratigner l’image du fondateur d’Amazon. Olivier Wurlod

Elon Musk (à droite) et Jeff Bezos s’opposent notamment dans la conquête spatiale. PHOTOMONTAGE, AFP, KEYSTONE

Depuis plusieurs mois, Elon Musk et Jeff Bezos ne cessent de se relancer la balle. Suivant l’évolution du cours boursier de leurs sociétés respectives (Tesla, SpaceX, Neuralink ou pour le premier et Amazon ou Blue Origin pour le second), les deux hommes les plus fortunés du monde bataillent pour la première place du podium. Selon l’index de l’agence Bloomberg, l’écart est en train de se creuser en faveur du patron de Tesla. Son patrimoine est désormais évalué à 222 milliards de dollars, soit 30 milliards de plus que son rival de longue date.

La récente progression de la fortune de Musk a été fulgurante vu qu’au 17 août, elle était estimée autour des 182 milliards. Deux raisons l’expliquent. La première concerne naturellement Tesla dont les actions s’envolent à nouveau depuis quelques semaines. Mais c’est aussi une importante revalorisation de sa société spatiale SpaceX qui est en cause et dont le milliardaire détiendrait 47% des parts. Début octobre, d’après CNBC, la vente d’actions de l’entreprise astronautique privée a permis d’en augmenter la valeur potentielle de 75 à 100 milliards de dollars.