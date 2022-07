Technologie – Elon Musk met fin à l’accord de rachat de Twitter Le milliardaire a annoncé vendredi qu’il renonçait à acquérir le réseau social Twitter.

Elon Musk devait racheter Twitter moyennant 40 milliards de dollars. AFP

Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a indiqué à Twitter vendredi qu’il mettait fin à l’accord passé avec le conseil d’administration pour racheter le réseau social à cause d’informations «fausses et trompeuses» sur l’entreprise.

Dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain, ses avocats assurent que Twitter n’a pas respecté ses engagements pris dans l’accord, en ne donnant pas toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes et spams.

