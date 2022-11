Donald Trump a été ovationné debout samedi à Las Vegas, lors d’un rassemblement de la Coalition des juifs républicains, mais plusieurs dirigeants conservateurs l’ont critiqué pour les récents résultats décevants aux élections de mi-mandat. L’ancien président a refusé d’assumer la responsabilité des résultats électoraux des républicains, et notamment de ses poulains, aux «midterms» du 8 novembre.

Il a, en revanche, déclaré que le parti républicain était «beaucoup plus grand et plus puissant qu’il ne l’était avant mon arrivée». Donald Trump a été ajouté à la dernière minute dans la liste des orateurs pour cette réunion annuelle. Sa participation a suscité des attentes car plusieurs de ses détracteurs qui l’avaient précédé avaient invité à tourner la page et à miser sur «un leadership fort».