Démocratie façon Twitter – Musk sonde ses fans sur ses 15 milliards d’impôts Céder ses actions pour payer ses taxes? Le magnat de Tesla dit s’en remettre à un vote via Twitter. Tout est déjà acté, rétorque CNBC. Pierre-Alexandre Sallier

Le magnat Elon Musk, ici en visite à Berlin, en septembre dernier. Le fondateur de Tesla reste le plus important actionnaire du constructeur de voitures électriques, dont la valeur en Bourse approche les 1200 milliards de dollars. AFP

Il dit ne parler que de milliards et de cours, mais Elon Musk s’essaie bien à la politique. Il y a quinze jours, l’homme le plus riche du monde interpellait son public, via Twitter, sur l’inefficacité de l’agence onusienne luttant contre la famine – comprendre: lui parviendrait à d’autres résultats s’il en avait le temps.

Cette semaine, il tente de légitimer son intention de monétiser un pan de ses parts dans son groupe automobile, par un avatar de démocratie ouvert aux 63 millions de boursicoteurs et d’aficionados suivant ses injonctions en 280 signes.