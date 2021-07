Tempête dans les Caraïbes – Elsa gagne en puissance avant de traverser Cuba L’institut de météorologie de l’État insulaire a indiqué que la tempête tropicale Elsa, qui a déjà fait trois morts dans les Caraïbes, pourrait devenir plus intense avant de toucher terre lundi.

La tempête Elsa est d’abord passée dans les Caraïbes avant de se diriger vers Cuba et la Floride. KEYSTONE/EPA/Orlando Barria

La tempête Elsa gagnait lundi en intensité avec des vents de 100 km/h, avant de traverser Cuba puis de se diriger vers la Floride. Elle a fait trois morts dans les Caraïbes.

À 9h (heure locale, 15h en Suisse), «Elsa maintient le cap nord-est, à environ 22 km/h avec des vents allant jusqu’à 100 km/h et des rafales encore supérieures», a indiqué l’Institut national de météorologie de Cuba (Insmet). L’état d’alarme a été déclaré pour les provinces de La Havane et de Mayabeque, et l’état d’alerte pour la province d’Artemisa.

«Il est possible qu’elle gagne en intensité avant de toucher terre, cet après-midi, dans la zone de la Ciénaga de Zapata, sur la côte sud de Matanzas», selon l’Insmet. La tempête devrait ensuite traverser l’île du sud au nord.

Trois décès

La tempête Elsa a fait trois morts pendant le week-end lors de son passage dans les Caraïbes, amenant avec elle vents violents et fortes précipitations.

Sur la côte sud de la République Dominicaine, un jeune homme de 15 ans a été tué dans la région de Bahoruco par la chute d’un mur, et une femme de 75 ans est décédée dans les mêmes circonstances à Bani, selon le Centre d’opération d’urgence (COE). Une troisième personne est morte à Soufrière, sur l’île de Sainte-Lucie (sud de la Martinique), a indiqué l’Agence caribéenne de gestion d’urgence des désastres (CDEMA).

«Cuba continue la surveillance (de la tempête) et reste disposé à aider» d’autres pays touchés, a assuré dimanche sur Twitter le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez.

Pas de dégât considérable pour l’heure

Elsa a frappé depuis la mer toute la côte sud de Cuba dimanche et lundi matin, mais aucun dégât considérable n’a été rapporté. La défense civile cubaine avait anticipé et déclaré «l’état d’alarme» dans les régions touchées, qui avaient pris des mesures préventives.

Face à cette situation, le président Miguel Diaz-Canel a écrit sur son compte Twitter dans la nuit de dimanche à lundi: «Pour l’instant, des dégâts n’ont été constatés que dans l’agriculture, principalement dans la province de Gramma» (est). «Je demande à notre population de continuer à bien se protéger pour ne pas déplorer de pertes humaines», a-t-il ajouté.

Après avoir quitté Cuba en fin de soirée pour s’engager dans le détroit de Floride, Elsa «passera près de l’archipel des Keys, tôt le mardi. Ensuite, elle devrait passer près de ou sur certaines portions de la côte ouest de la Floride, mardi et mercredi», prévoit le Centre national des ouragans américain (NHC).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.