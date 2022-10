L’Américain Emil Frey – Élu au Conseil fédéral malgré avoir renié la nationalité suisse L’UDC Michèle Blöchliger a dissimulé sa binationalité pour améliorer ses chances d’être élue. Un vieil exemple montre qu’elle n’en aurait pas eu besoin. Markus Wüest

Emil Frey, chef du département militaire de 1891 à 1897. DR

Michèle Blöchliger, conseillère d’État UDC dans le canton de Nidwald, s’est portée candidate pour le siège vacant d’Ueli Maurer au Conseil fédéral. Or il s’est avéré en début de semaine qu’elle a tenté de dissimuler le fait qu’elle possède, outre la nationalité suisse, celle de la Grande-Bretagne. Lors de sa conférence de presse, elle a affirmé que sa mère était britannique, mais qu’elle-même n’avait pas le passeport britannique. Contactée par cette rédaction mardi, elle a finalement avoué avoir bel et bien eu un passeport britannique par le passé, mais que celui-ci était «expiré depuis plus de dix ans». Elle a ainsi admis ne jamais avoir formellement renoncé à la nationalité britannique. Mais pourquoi tant de cachotteries? Très probablement pour augmenter ses chances d’être élue.