Drame à Savigny – Embardée mortelle de cinq copains de 15 ans Les adolescents se trouvaient à bord d’un SUV lorsque le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule dérobé à ses parents. Un des jeunes est décédé. Simone Honegger

La voiture a subitement quitté la route pour se retrouver en contrebas dans un pré après plusieurs tonneaux. 24 heures/MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Deux jours après le drame qui s’est joué vendredi vers 18 h 15 sur la route du Château dans la commune de Savigny, la campagne partiellement enneigée a retrouvé sa quiétude hivernale. En regardant plus précisément, on observe pourtant que la terre mouillée creusée par les pneus dessine distinctement la trajectoire du véhicule et son embardée quelques mètres plus bas dans un pré. Une bougie y a été déposée à proximité de débris de verre.