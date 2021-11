Comédie musicale à Servion – Embarquement pour la planète des illusions fantastiques Avec le spectacle musical «Hollywood» au Café-Théâtre Barnabé, la Cie Broadway époustoufle par la vivacité de ses interprètes et une cascade d’effets spéciaux. Boris Senff

Hollywood est célébré avec énergie et enthousiame dans toutes ses déclinaisons (ou presque) au Théâtre Barnabé. André Bernet



Des années 30 à aujourd’hui, Hollywood est une constante source d’émerveillement pour les amatrices et amateurs de films à grand spectacle. Savoir les incarner et les parodier sur scène sans que cela fasse trop «cheap» est une gageure que la Compagnie Broadway réussit haut la main à Servion. Il faut dire que Noam Perakis, directeur artistique et metteur en scène, rêve en grand. Ce passionné de technologie et spécialiste des drones ose aller chercher du spectaculaire hors normes, se qualifiant lui-même de mégalo.

Pour séduire le public du Café-Théatre Barnabé dont il est désormais le directeur, il ne renonce à rien. Pendant le confinement, Noam Perakis a ainsi fabriqué un R2D2 motorisé aussi réaliste que s’il sortait des studios Pinewood où il a été conçu. Le gentil robot de la saga de «La guerre des étoiles» intervient en toute innocence dans le spectacle «Hollywood» aux côtés de deux voitures cultes, celles des «Blues Brothers» et de «Retour vers le futur», avec un avion tout juste atterri de «Top Gun»!