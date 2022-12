Prévisions économiques 2023 – Embellie pour les perspectives de l’économie suisse Le baromètre de l’institut de recherches conjoncturelles KOF de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s’est redressé en décembre, pour la première fois après une longue phase ininterrompue de recul.

Dans l’industrie manufacturière, les secteurs des articles en bois et de la papeterie ainsi que de la métallurgie sont ceux qui bénéficient le plus de la tendance positive. (archive) KEYSTONE/AP/JENS MEYER

Les perspectives pour l’économie suisse s’éclaircissent ainsi pour le début de 2023, même si le niveau de l’indicateur reste faible.

Le baromètre s’est établi à 92,2 points en décembre. C’est trois points de mieux qu’en novembre (chiffre révisé de 89,5 à 89,2 points), indique l’institut vendredi dans un communiqué. Ce chiffre est également supérieur aux prévisions des analystes interrogés par AWP, qui attendaient l’indicateur entre 89,5 et 91,0 points.

Ce rebond s’explique principalement par l’amélioration enregistrée dans l’industrie manufacturière et la catégorie «autres services». Les indicateurs du secteur de la finance et des assurances ainsi que de l’hôtellerie sont également au beau fixe.

Le tableau est particulièrement réjouissant dans le secteur de la production de biens, comprenant à la fois l’industrie manufacturière et la construction, écrit le KOF. Les critères des perspectives en matière d’emploi et de volume d’affaires sont également très positifs.

Dans l’industrie manufacturière, les secteurs du bois et de la papeterie ainsi que de la métallurgie sont ceux qui bénéficient le plus de la tendance. Les indicateurs de l’industrie électrique, de la chimie et de la pharmacie sont également orientés de manière positive. Les conditions restent en revanche difficiles pour les branches du papier et de l’impression.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.