Patrimoine contemporain – Emblème des sixties, la villa de La Sarraz est condamnée Alors que la protection du patrimoine bâti du XXe siècle est lancée, une série de failles condamne une rare maison d’après-guerre, signée par un architecte vaudois d’avant-garde. Erwan Le Bec

Construite dans les années 60, la villa Wiederkehr était à l’époque une interprétation régionale de classiques américains. Un exemple remarquable, surtout à la campagne, selon Patrimoine Suisse, qui veut la maintenir. Reconnue tardivement, sa défense aurait nécessité un classement, soit une mesure trop importante, a relevé le Canton devant le Tribunal. CHRISTIAN BRUN

On pourrait presque s’imaginer dans ce living en parquet, chemise col en pointe, verre de Cynar et rouflaquette, derrière les grandes baies vitrées donnant sur la campagne de La Sarraz. Presque. Car il faudra bientôt plus que de l’imagination. Méconnue, la villa Wiederkehr, édifiée en 1966, sort pour ainsi dire condamnée d’un récent arrêt du Tribunal cantonal. La Cour de droit administratif et public valide un permis de construire délivré par la Commune, permettant la densification de la parcelle, en plein quartier de villas, par deux maisons mitoyennes.