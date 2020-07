Chaos au Maroc – Embouteillages géants après la fermeture de huit villes Les autorités ont décidé dimanche d’interdire dès lundi les déplacements de et vers huit villes du pays en raison de la «hausse considérable» des cas de contamination au coronavirus.

Quelques heures ont suffi, après l’annonce des autorités dimanche soir, pour qu’un véritable chaos s’installe sur les routes et dans les gares du pays. Twitter/Hamd

Embouteillages géants sur les routes et gares prises d’assaut: la décision éclair des autorités marocaines d’introduire de sévères restrictions de déplacements dimanche soir touchant huit villes, parmi lesquelles Marrakech et Tanger, face au risque de propagation du coronavirus, a provoqué des scènes de chaos.

L’annonce de ces mesures via un communiqué conjoint des Ministères de l’intérieur et de la santé cinq heures avant sa prise d’effet dimanche à minuit (23h GMT) a même provoqué plusieurs accidents de la route, selon plusieurs médias locaux.

La route de montagne menant de Marrakech à Ouarzazate restait encore bloquée lundi matin du fait de l’afflux de voitures, selon la même source.

Dimanche soir, des foules de voyageurs se sont ruées vers la grande gare routière de Casablanca et lundi, la gare ferroviaire de Mohammedia restait bondée, a constaté l’AFP. D’innombrables publications d’internautes mais aussi des retransmissions live de certains sites d’information montrent que des voyageurs se sont précipités dès l’annonce de l’imminence du lockdown pour rejoindre au plus vite leurs domiciles ou leurs proches, à la veille de la célébration de l’Aïd al-Adha.

Près de 1500 cas le week-end dernier

La fermeture jusqu’à nouvel ordre de huit villes – interdiction d’entrée dans ces agglomérations et d’en sortir – qui réunissent plus de la moitié de la population du pays a été décidée en raison de la «hausse considérable» des cas de contamination à quelques jours de l’Aïd al-Adha, la grande fête musulmane du sacrifice, prévue vendredi et traditionnellement marquée par des réunions familiales.

Les villes concernées sont la capitale économique Casablanca, la capitale touristique Marrakech (sud), la métropole portuaire de Tanger, le deuxième pôle économique du royaume, mais aussi Tetouan, Fès, Meknes, Berrechid et Settat.

Les autorités marocaines avaient annoncé mi-juillet un nouvel allègement des mesures de confinement adoptées en mars, avec des dispositions pour encourager le tourisme intérieur et faciliter les déplacements pendant l’Aïd al-Adha, mais le week-end a été marqué par des records de contamination, avec 811 cas samedi et 633 dimanche.

Le nombre total des cas officiellement enregistrés dans le pays était dimanche soir de 20’278, dont 313 décès.

Les sévères restrictions de ces déplacements ont été prises «au regard du non-respect par la majorité des citoyens des mesures de prévention – distanciation sociale, port du masque», selon le communiqué officiel.

( AFP/NXP )