Cirque à Malley – Emi Vauthey invite l’héroïne du film «Olga» sous chapiteau La 3e création de la compagnie O’Chap creuse le thème de la lutte pour le pouvoir. L’artiste ukrainienne Anastasia Budiashkina, réfugiée en Suisse, sera sur scène. Natacha Rossel

Jules Trupin, Emi Vauthey et Anastasia Budiashkina dans «Le Je du pouvoir». DR

Le thème du nouveau spectacle de la compagnie O’Chap avait quelque chose de prémonitoire. Dans «Le Je du pouvoir», Emi Vauthey et Jules Trupin, cofondateurs de l’espace circassien installé sur la friche de Malley, creusent les enjeux de l’ivresse du pouvoir, celui qui écrase les hommes, les femmes, les peuples. À leurs côtés, Anastasia Budiashkina, acrobate et actrice ukrainienne réfugiée en Suisse depuis quelques mois. Le public l’a découverte en héroïne d’«Olga», long métrage poignant signé Elie Grappe, qui a défendu la Suisse à l’Oscar du meilleur film étranger.

L’actrice et acrobate ukrainienne Anastasia Budiashkina. DR

L’histoire? Trois personnes se battent pour atteindre la plus haute marche du pouvoir, quitte à anéantir leurs acolytes. Dans un décor composé de podiums, le trio de saltimbanques explore les forces contraires, l’apesanteur et l’équilibre. Avec, en trame de fond, cette question: «Une fois au sommet, est-ce qu’on se sent si puissant lorsqu’on est assis sur des richesses qu’on ne partage pas?»

«Nous avons un public de plus en plus fidèle et le bouche-à-oreille attire de nouveaux spectateurs.» Emi Vauthey, cofondatrice d’O’Chap

Le partage, en revanche, est le mot d’ordre sous le chapiteau planté sur la friche de Malley depuis tout juste une année. Une ribambelle d’artistes se sont produits dans ce lieu convivial qu’Emi Vauthey et Jules Trupin ont rêvé… et fabriqué à la force de leurs bras. Au programme: «Le Je du pouvoir» (10-20 août), le concert «Polar Eclipse» de Florian Grobéty (11 août) et, clou de l’été, un gala en faveur de la fondation Make a Wish (2-3 sept.).

L’aventure, audacieuse, porte ses fruits: «Nous avons un public de plus en plus fidèle et le bouche-à-oreille attire de nouveaux spectateurs», constate Emi Vauthey. Car le défi est de taille: malgré le soutien de la Ville de Renens, de fondations et de sponsors, O’Chap compte avant tout sur ses recettes. L’acrobate sourit: «On se nourrit à la sueur de notre front.»

